Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ окрестностей двух сел

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Филиппа Дзядко не пустили в Грузию Политика, 13:52
Байден в Киеве анонсировал новый пакет помощи Украине на $500 млн Политика, 13:50
Как в России планируют укреплять «цифровой суверенитет»: семь векторов Pro, 13:45
«Инвитро» объявила о запуске медицинской франшизы Пресс-релиз, 13:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:41
Как расторгнуть договор с подрядчиком при строительстве загородного дома Недвижимость, 13:39
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 13:38
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Берлинале-2023: лузеры и абьюзеры Стиль, 13:37
Wildberries ввела новые правила продажи БАДов Бизнес, 13:31
Hongqi выпустит новый электрокроссовер Авто, 13:29
Байден объяснил визит в Киев перед годовщиной военной операции Политика, 13:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:25
Курсы трех токенов упали после объявления о делистинге с биржи Binance Крипто, 13:21
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 13:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ окрестностей двух сел

Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли окрестности двух сел, перебита ЛЭП
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вооруженные силы Украины обстреляли территории близ сел Гуево и Горналь Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Продолжились обстрелы с территории Украины окрестностей сел Гуево и Горналь Суджанского района. Пострадавших и разрушений нет, но в Горнале перебита линия электропередачи», — сообщил он. По словам губернатора, ремонтные бригады будут восстанавливать поврежденные объекты, когда «позволят требования безопасности».

20 февраля Старовойт также сообщал о семи прилетах, которые зафиксировали в поселке Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших в результате этого обстрела нет, но было нарушено энергоснабжение поселка.

Днем ранее губернатор заявлял, что украинские военные трижды за утро обстреляли приграничное село Горналь в Суджанском районе. По его словам, было зафиксировано девять прилетов, никто не пострадал. В результате обстрела повреждения получили три домовладения, в которых были выбиты окна, посечены кровли и фасады.

В Курской области с 19 октября 2022 года действует средний уровень реагирования, с апреля — высокий уровень террористической опасности. В начале февраля власти региона сделали этот уровень опасности бессрочным.

Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ окрестностей двух сел
Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ окрестностей двух сел

Теги
Роман Старовойт Курская область обстрел ВСУ
Материалы по теме
Старовойт сообщил об обстреле села в Курской области
Политика
Губернатор Курской области сообщил о втором обстреле региона за день
Политика
Курский губернатор рассказал о шести прилетах в село Алексеевка
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter