Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ окрестностей двух сел

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Вооруженные силы Украины обстреляли территории близ сел Гуево и Горналь Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Продолжились обстрелы с территории Украины окрестностей сел Гуево и Горналь Суджанского района. Пострадавших и разрушений нет, но в Горнале перебита линия электропередачи», — сообщил он. По словам губернатора, ремонтные бригады будут восстанавливать поврежденные объекты, когда «позволят требования безопасности».

20 февраля Старовойт также сообщал о семи прилетах, которые зафиксировали в поселке Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших в результате этого обстрела нет, но было нарушено энергоснабжение поселка.

Днем ранее губернатор заявлял, что украинские военные трижды за утро обстреляли приграничное село Горналь в Суджанском районе. По его словам, было зафиксировано девять прилетов, никто не пострадал. В результате обстрела повреждения получили три домовладения, в которых были выбиты окна, посечены кровли и фасады.



В Курской области с 19 октября 2022 года действует средний уровень реагирования, с апреля — высокий уровень террористической опасности. В начале февраля власти региона сделали этот уровень опасности бессрочным.