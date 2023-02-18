Глава Курской области Старовойт сообщил об обстреле двух сел и деревни Елизаветовка

Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел и деревни

Неподалеку от деревни Елизаветовка и подстанции села Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области упало по два снаряда при обстреле со стороны Украины, пострадавших нет, заявил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Но в результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, зафиксировано пять «прилетов» в районе села Горналь в Суджанском районе, пострадавших и повреждений там нет, добавил Старовойт.

Материал дополняется