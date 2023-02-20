Старовойт сообщил о нарушении электроснабжения в поселке из-за обстрела
Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Краснооктябрьский, нарушено электроснабжение
Украинские военные обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Семь прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших и поврежденных в жилом доме раскрыто нет. Но из-за обстрелов вновь нарушено энергоснабжение поселка», — рассказал Старовойт. По его словам, ремонтные бригады приступят к восстановлению электричества как только это будет возможно.
19 февраля Старовойт сообщил, что украинские военные трижды за утро обстреляли приграничное село Горналь в Суджанском районе. В результате обстрела никто не пострадал, были повреждены три дома.
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