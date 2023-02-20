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Орбиту МКС подняли для беспилотной посадки «Союз МС-22»

«Роскосмос»: орбиту МКС подняли для посадки «Союз МС-22» в беспилотном режиме
Фото: «Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли для возвращения разгерметизировавшегося корабля «Союз МС-22», сообщил «Роскосмос».

«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения приземления беспилотного корабля «Союз МС-22». Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к российскому служебному модулю «Звезда» МКС, были включены в 7:20 по московскому времени», — говорится в сообщении госкорпорации. По предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 418,9 км, за все время полета МКС проведены 333 коррекции высоты ее орбиты.

В «Роскосмосе» уточнили, что приземление корабля «Союз МС-22» в беспилотном режиме запланировано на март, оно произойдет юго-восточнее казахстанского города Жезказгана.

Корабль «Союз МС-22» пристыковался к МКС 21 сентября 2022 года. В декабре космонавты обнаружили, что внешний контур системы обеспечения теплового режима «Союза» разгерметизировался. «Роскосмос» рассказал, что была повреждена внешняя обшивка пилотно-агрегатного отсека корабля.

11 января в госкорпорации сообщили, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида (небольшое космическое тело диаметром от 100 мкм до 10 м), который проделал отверстие в корабле диаметром менее 1 мм.

В феврале глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что запуск корабля «Союз МС-23» для возвращения на Землю российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио отложен до начала марта. 20 февраля «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что «Союз МС-23» вынужденно запустят к МКС 24 февраля, поскольку полностью проверить корабль на Земле невозможно, а откладывать запуск не имеет смысла.

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