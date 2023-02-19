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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В Турции зарегистрировали рекордное число афтершоков после землетрясения

После землетрясения в Турции 6 февраля произошло более 6 тыс. афтершоков
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

После землетрясения в Турции, произошедшего 6 февраля, зафиксировано более 6 тыс. афтершоков. Об этом заявил глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар, сообщает Anadolu.

«Количество афтершоков, вызванных двумя землетрясения, достигло 6040», — сказал Татар. По его словам, большинство подземных толчков были магнитудой 3-4, 436 достигли мощности в 4-5, еще 40 варьировались в магнитуде от 5 до 6, и одно — магнитудой 6,6. «В обычное время это количество землетрясений, фиксируемых в Турции за четыре месяца», — подчеркнул Татар.

По словам главы департамента, после землетрясений, которые произошли 6 февраля, афтершоки будут продолжаться в течение более длительного периода, причем некоторые из них могут достигать магнитуды 5 и выше. «В этом смысле очень важно держаться подальше от поврежденных зданий и не заходить в них», — добавил Татар.

Самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовало еще одно и серия подземных толчков, которые затронули соседние страны. Спустя две недели после бедствия в Турции продолжают фиксировать афтершоки: 18 февраля на юго-востоке страны было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.

По данным на 18 февраля, число погибших при землетрясении в Турции достигло 40 642 человек. Большая часть поисково-спасательных работ будет прекращена вечером 19 февраля. В Сирии, которую также затронуло землетрясение, число погибших превысило 5,8 тыс. человек.

В Турции зарегистрировали рекордное число афтершоков после землетрясения
В Турции зарегистрировали рекордное число афтершоков после землетрясения

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