Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
«Известия» узнали о проекте единого закона о тишине Общество, 01:25
КНДР провела второй за два дня пуск баллистической ракеты Политика, 01:24
Цукерберг анонсировал значки платной верификации в Facebook и Instagram Технологии и медиа, 00:58
В Раде заслушают доклад ВСУ по «резонансным» случаям вручения повесток Политика, 00:46
«ГИБДД это не нужно». Когда с камер начнут приходить штрафы за ОСАГО Авто, 00:15
Власти договорились о возвращении массового китайского туризма в Россию Бизнес, 00:00
Власти обсудят разовый сбор с компаний с прибылью выше ₽1 млрд Экономика, 00:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«РИА Новости» сообщило об ударе ВКС России авиабомбами по ВСУ в Авдеевке Политика, 19 фев, 23:58
Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать Артемовск «любой ценой» Политика, 19 фев, 23:55
В Вашингтоне прошел митинг против выделения средств Украине Политика, 19 фев, 23:44
Дуда предупредил Лукашенко о «конце» в случае вступления в конфликт Политика, 19 фев, 23:39
Минобороны заявило об атаке Дамаска четырьмя истребителями F-16 Израиля Политика, 19 фев, 22:59
Фильм «Навальный» получил премию BAFTA Политика, 19 фев, 22:48
Число жертв землетрясений в Турции превысило 41 тыс. человек Общество, 19 фев, 22:28
Технологии и медиа ,  
0 

Цукерберг анонсировал значки платной верификации в Facebook и Instagram

Марк Цукерберг: в Facebook и Instagram появятся знаки верификации профиля по подписке

В социальных сетях корпорации Meta (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России) Facebook и Instagram со следующей недели появится знак, подтверждающий подлинность профиля. Об этом заявил ее основатель Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

«На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified — услугу по подписке, которая позволяет вам подтвердить свою учетную запись с помощью удостоверения личности, получить синий значок, дополнительную защиту от выдающих себя за вас аккаунтов и прямой доступ к службе поддержки», — сообщил он.

Для десктопной версии стоимость подписки составит $11,99, а для платформы iOS — $14,99, уточнил он.

Сначала услуга будет доступна только пользователям из Австралии и Новой Зеландии, затем перечень стран будет расширяться, добавил он.

Сейчас в Facebook и Instagram уже есть синие галочки для официальных профилей. В частности, она есть у страницы самого Цукерберга.

В конце октября американский бизнесмен Илон Маск, который купил Twitter за $44 млрд. После этого он анонсировал появление в соцсети платной верификации по подписке. «Синяя галочка», которая показывает, что аккаунт официальный, стала платной, ее получали пользователи, оформившие премиальную подписку Twitter Blue. Позднее в соцсети появились разноцветные галочки для бизнес-аккаунтов (золотая) и правительственных и многопрофильных страниц (серые).

Читайте на РБК Pro
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Из «свиньи» — в «соловья»: как выступать в компании, чтобы вас слышали
Почему на фоне противостояния США и КНР растет их взаимная торговля
Разгон кредитных ставок до 19%: тяжело ли россиянам вести бизнес в Турции

Однако, после появления этой услуги, голубые галочки начали покупать пародийные аккаунты. В результате Маск был вынужден заморозить услугу. Он заявил, что владельцы пародийных аккаунтов должны предупреждать пользователей о шуточном характере в названии профиля. Позднее предоставление услуги возобновили.

Теги
Марк Цукерберг Facebook Instagram верификация
Материалы по теме
Twitter сделает частью платной подписки вход через СМС
Технологии и медиа
Facebook и Instagram восстановили страницы Трампа
Технологии и медиа
Facebook и Instagram разрешат женщинам показывать соски
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter