Цукерберг анонсировал значки платной верификации в Facebook и Instagram

В социальных сетях корпорации Meta (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России) Facebook и Instagram со следующей недели появится знак, подтверждающий подлинность профиля. Об этом заявил ее основатель Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

«На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified — услугу по подписке, которая позволяет вам подтвердить свою учетную запись с помощью удостоверения личности, получить синий значок, дополнительную защиту от выдающих себя за вас аккаунтов и прямой доступ к службе поддержки», — сообщил он.

Для десктопной версии стоимость подписки составит $11,99, а для платформы iOS — $14,99, уточнил он.

Сначала услуга будет доступна только пользователям из Австралии и Новой Зеландии, затем перечень стран будет расширяться, добавил он.

Сейчас в Facebook и Instagram уже есть синие галочки для официальных профилей. В частности, она есть у страницы самого Цукерберга.

В конце октября американский бизнесмен Илон Маск, который купил Twitter за $44 млрд. После этого он анонсировал появление в соцсети платной верификации по подписке. «Синяя галочка», которая показывает, что аккаунт официальный, стала платной, ее получали пользователи, оформившие премиальную подписку Twitter Blue. Позднее в соцсети появились разноцветные галочки для бизнес-аккаунтов (золотая) и правительственных и многопрофильных страниц (серые).

Однако, после появления этой услуги, голубые галочки начали покупать пародийные аккаунты. В результате Маск был вынужден заморозить услугу. Он заявил, что владельцы пародийных аккаунтов должны предупреждать пользователей о шуточном характере в названии профиля. Позднее предоставление услуги возобновили.