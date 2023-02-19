Сенатор США сравнил помощь Китая России с покупкой билета на «Титаник»

Линдси Грэм (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Любая страна, которая решит оказать военную помощь России, должна заплатить высокую цену, увеличение поставок вооружения Украине послужит предупреждением для них, в том числе для Китая, заявил сенатор США Линдси Грэм в интервью телеканалу ABC.

По его словам, мир должен наказать Пекин в случае предоставления им летального оружия Москве. Для того чтобы предотвратить такие действия Китая, следует признать Россию страной — спонсором терроризма — в этом случае Пекин попадет под санкции, если решит так поступить, считает Грэм.

«Это было бы все равно что купить билет на «Титаник» после того, как вы посмотрели фильм. Не стоит этого делать. На мой взгляд, самая катастрофическая вещь, которая может произойти с американо-китайскими отношениями, — это предоставление Китаем смертоносного оружия [президенту России Владимиру] Путину», — сказал политик.

После начала военной операции России на Украине Китай не стал вводить санкции против Москвы, осудив подобные шаги со стороны западных государств. Лидер КНР Си Цзиньпин выступал за скорейшее прекращение конфликта и подчеркивал, что его политическое разрешение — интерес всех европейских и азиатских стран.

Представитель китайского МИДа Ван И 18 февраля заявил, что Пекин вскоре предоставит план по урегулированию конфликта на Украине с учетом уважения к «суверенитету всех стран». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Китай может «сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений действий России», выступая посредником между странами.

В то же время США неоднократно предупреждали Китай о последствиях решения помочь России в этом конфликте, в том числе в обход санкций. Пекин отвергал подобные действия. 18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть данные о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине.

Он указал, что в летальную категорию входит целый ряд вещей, «от боеприпасов до оружия». Вашингтон четко дал понять Пекину, что это создаст новые серьезные проблемы в отношениях двух стран, добавил Блинкен. В МИД Китая ответили, что не примут попытки США угрожать российско-китайским отношениям.