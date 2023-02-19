В США назвали оказание Китаем военной помощи России «красной линией»

Линда Томас-Гринфилд (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Вашингтон приветствует заявление Пекина о желании скорейшего окончания конфликта на Украине, однако напоминает, что оказание «летальной помощи» Москве станет «красной линией», заявила посол США при Организации объединенных наций Линда Томас Гринфилд в интервью телеканалу CNN. Стенограмма опубликована на сайте миссии.

«Мы все хотим мира на Украине, и наше послание Китаю заключается в том, что Китай не должен делать ничего, что окажет летальную поддержку русским», — заявила она.

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