Глава Минобороны Франции назвал сроки поставок Украине колесных танков

Танки AMX-10 RC (Фото: Jeremy Bessat / Armee de Terre / defense.gouv.fr)

Легкие колесные танки AMX-10 будут поставлены Украине в «конце следующей недели», заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Figaro. Количество поставляемых танков он назвать отказался, «чтобы не давать стратегическую информацию России».

Также он подтвердил позицию Парижа пока не поставлять танки Leclerc, которые просит Киев, поскольку в отличие от немецких танков Leopard, их невозможно отправить «в массовом порядке». В то же время Лекорню не стал исключать передачу Украине истребителей.

«Табу нет», — сказал он, добавив, что «нет исключения» по поводу подготовки украинских летчиков французской армией.

По мнению главы французского оборонного ведомства, военная помощь Украине не делает Париж стороной конфликта, а ее увеличение не является «эскалаторным».

Лекорню также отметил, что в условиях военной поддержки Украины «запасы по всему миру подвергаются давлению» и французская оборонная промышленность требует преобразований. По его словам, компания Nexter, которая производит самоходные артиллерийские установки Caesar, вдвое нарастит объемы производства и сократит его время.

Франция поставляет Украине вооружение с начала военной операции. О передаче Киеву танков AMX-10 стороны договорились в начале января. Как отмечал телеканал France 24, это была первая анонсированная поставка западных танков для ВСУ.

В то же время французский президент Эмманюэль Макрон неоднократно высказывался за продолжение диалога с Россией и созванивался с российским коллегой Владимиром Путиным. Последняя беседа была в сентябре.

В середине февраля Макрон призвал усилить поддержку Украины, поскольку Россия, по его словам, предпочла развитие конфликта мирным договоренностям. Несмотря на желание «поражения России», Франция не хочет ее «разгрома», заявил он.

Российские власти осуждают поставки вооружений Украине и считают, что это лишь затягивает конфликт, не меняя исхода боевых действий. Путин говорил, что Москве «есть чем ответить» и утверждал, что применением бронетехники «дело не закончится».