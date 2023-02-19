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В КНР призвали Лондон объективно относиться к экономике Китая

Ван И: Великобритания должна объективно относиться к экономике Китая

Великобритания должна считаться с экономикой Китая, заявил в ходе встречи в Мюнхене заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Его слова приводятся на сайте МИД КНР.

«Обе стороны должны устранить различного рода препятствия, придерживаться верного направления, содействовать продвижению здорового развития двусторонних отношений. Британская сторона должна объективно и справедливо относиться к развитию Китая», — заявил Ван И. Он добавил, что модернизация страны с населением в 1,4 млрд человек — прогресс цивилизации и большая польза для всего мира, а не угроза.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что Великобритания готова сотрудничать с Китаем для решения глобальных проблем и надеется на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с КНР.

На Мюнхенской конференции по безопасности Ван И также встретился с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Они обсудили ситуацию со сбитым китайским зондом на территории Южной Каролины в начале февраля: тогда в Соединенных Штатах говорили, что аэростат, принадлежащий КНР, выполняет разведывательную деятельность, в Пекине же утверждали, что это метеорологический аппарат. 16 февраля президент Джо Байден сказал, что нет данных, которые подтверждали бы теорию о китайском шпионаже, и аэростаты, вероятно, принадлежали частным фирмам, которые изучали погоду.

Пекин призвал американские власти устранить вред, нанесенный двусторонним отношениям, из-за сбитого зонда. Ван И объяснил госсекретарю США позицию Китая по этому вопросу и заявил о необходимости признать «избыточное применение военной силы».

Теги
Мюнхенская конференция по безопасности Ван И Великобритания
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