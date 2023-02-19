Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Кулеба назвал Китай возможным посредником в переговорах с Россией Политика, 00:55
Макрон заявил, что Франция не хочет «разгрома» России Политика, 00:40
Блинкен встретился с экс-главой МИД КНР Ван И после инцидента с зондом Политика, 00:26
Джимми Картер отказался от лечения врачей и выбрал хосписную помощь Политика, 00:19
Глава Киргизии собрал экс-президентов и призвал «отпустить старые обиды» Политика, 00:09
В Бундестаге раскритиковали требование Киева о кассетных боеприпасах Политика, 18 фев, 23:44
Новый президент Чехии назвал нежелательные сценарии при победе Украины Политика, 18 фев, 23:30
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
В Финляндии заявили о готовности вступить в НАТО без Швеции Политика, 18 фев, 23:17
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение Общество, 18 фев, 23:11
Чемезов сообщил об увеличении выпуска гиперзвуковых ракет «Кинжал» Политика, 18 фев, 22:58
В Лондоне заявили о неготовности западных танков к скорой отправке Киеву Политика, 18 фев, 22:53
В МИД обещали ответить на высылку российских дипломатов из Нидерландов Политика, 18 фев, 22:43
США обвинили Россию в «преступлениях против человечности» Политика, 18 фев, 22:42
Медведев счел главу МИД ФРГ невежей из-за слов о повороте на 360 градусов Политика, 18 фев, 22:28
Политика ,  
0 

Блинкен встретился с экс-главой МИД КНР Ван И после инцидента с зондом

Блинкен впервые после инцидента с аэростатом провел встречу с китайским официальным лицом
О возможной встрече Энтони Блинкена и Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности писало агентство Bloomberg. Однако тогда Госдеп отказался подтвердить подготовку к встрече

Глава Госдепартамена США Энтони Блинкен провел встречу с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Встреча прошла на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в Госдепе.

«Госсекретарь прямо заявил о недопустимом нарушении суверенитета США и международного права высотным аэростатом-наблюдателем КНР в территориальном воздушном пространстве США, подчеркнув, что этот безответственный акт никогда больше не должен повторяться», — заявили в Госдепе. Ранее в Госдепе говорили, что подготовка встречи Блинкена и Ван И не ведется. 

Стороны также обсудили ситуацию на Украине. Блинкен предупредил Ван И о последствиях в случае нарушения Китаем введенных против России санкций или предоставления иной помощи Москве. Также Блинкен обсудил вчерашние ракетные испытания КНДР.

Отдельно Блинкен и Ван И затронули ситуацию вокруг Тайваня. США подтвердили свою приверженность политике одного Китая и призвали решить вопрос о статусе острова мирным путем.

Встреча стала первой встречей официальных лиц США и Китая после инцидента со сбитием 10 февраля аэростата над Северной Америкой. Американские власти предположили, что аэростат мог заниматься шпионажем в пользу Китая. В течение следующих нескольких дней военные докладывали Байдену о новых беспилотных объектах над Северной Америкой и советовали сбить их.

В ответ на инцидент, когда в начале февраля американская разведка только обнаружила зонд, Блинкен отменил свой визит в КНР в ходе которого должен был встретиться с председателем Си Цзиньпинем.

Читайте на РБК Pro
ФРС замедлила темп повышения ставок. Что ждет рынки и экономику
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Бюджеты тают, специалисты уезжают: 5 сценариев-2023 для ИТ-сферы России
Что вы делали в офисе: 5 технологий, которые все расскажут работодателю

Однако 16 февраля президент Джо Байден указал, что пока нет данных, которые бы подтверждали теорию о китайском шпионаже. Скорее всего, аэростаты принадлежали частным фирмам и научно-исследовательским институтам, которые изучали погоду или проводили иные научные исследования, рассказал президент США.

Он подчеркнул, что не собирается извиняться за решение сбить объекты из-за их опасности для гражданской авиации и потому, что нельзя было исключить вероятность того, что они следят за «чувствительными объектами».

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
США КНР Энтони Блинкен Ван И Мюнхенская конференция по безопасности
Материалы по теме
Госдеп не подтвердил подготовку встречи Блинкена с Ван И в Мюнхене
Политика
Bloomberg узнал о возможной встрече Блинкена с дипломатом КНР в Мюнхене
Политика
WP узнала о сборе воздушными шарами КНР данных об объектах в ряде стран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter