Блинкен впервые после инцидента с аэростатом провел встречу с китайским официальным лицом

Блинкен встретился с экс-главой МИД КНР Ван И после инцидента с зондом

О возможной встрече Энтони Блинкена и Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности писало агентство Bloomberg. Однако тогда Госдеп отказался подтвердить подготовку к встрече

Глава Госдепартамена США Энтони Блинкен провел встречу с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Встреча прошла на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в Госдепе.

«Госсекретарь прямо заявил о недопустимом нарушении суверенитета США и международного права высотным аэростатом-наблюдателем КНР в территориальном воздушном пространстве США, подчеркнув, что этот безответственный акт никогда больше не должен повторяться», — заявили в Госдепе. Ранее в Госдепе говорили, что подготовка встречи Блинкена и Ван И не ведется.

Стороны также обсудили ситуацию на Украине. Блинкен предупредил Ван И о последствиях в случае нарушения Китаем введенных против России санкций или предоставления иной помощи Москве. Также Блинкен обсудил вчерашние ракетные испытания КНДР.

Отдельно Блинкен и Ван И затронули ситуацию вокруг Тайваня. США подтвердили свою приверженность политике одного Китая и призвали решить вопрос о статусе острова мирным путем.

Встреча стала первой встречей официальных лиц США и Китая после инцидента со сбитием 10 февраля аэростата над Северной Америкой. Американские власти предположили, что аэростат мог заниматься шпионажем в пользу Китая. В течение следующих нескольких дней военные докладывали Байдену о новых беспилотных объектах над Северной Америкой и советовали сбить их.

В ответ на инцидент, когда в начале февраля американская разведка только обнаружила зонд, Блинкен отменил свой визит в КНР в ходе которого должен был встретиться с председателем Си Цзиньпинем.

Однако 16 февраля президент Джо Байден указал, что пока нет данных, которые бы подтверждали теорию о китайском шпионаже. Скорее всего, аэростаты принадлежали частным фирмам и научно-исследовательским институтам, которые изучали погоду или проводили иные научные исследования, рассказал президент США.

Он подчеркнул, что не собирается извиняться за решение сбить объекты из-за их опасности для гражданской авиации и потому, что нельзя было исключить вероятность того, что они следят за «чувствительными объектами».