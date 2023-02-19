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Китай призвал США устранить вред двусторонним отношениям из-за аэростата

МИД Китая призвал США устранить вред, нанесенный отношениям двух стран из-за аэростата

Китай призывает американские власти устранить вред, который был нанесен двусторонним отношениям из-за инцидента со сбитием китайского зонда в небе над США. Об этом на встрече с Энтони Блинкеном заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И, передает телеканал CGTN.

Как передает телеканал, Ван И объяснил госсекретарю США позицию КНР в этом вопросе и призвал Вашингтон признать и восстановить урон, который был нанесен двусторонним отношениям «избыточным применением военной силы».

В сообщении на сайте Госдепа, в свою очередь, сказано, что Блинкен назвал недопустимым нарушение суверенитета США и заявил, что такие инциденты больше не должны повторяться. Позже в интервью телеканалу NBC Блинкен рассказал, что китайская сторона не извинилась за инцидент.

Это была первая встреча официальных лиц США и Китая после того, как в начале февраля в небе над штатом был обнаружен китайский аэростат. В Китае заявили, что зонд занимается метеорологическими исследованиями и оказался в небе над США случайно. В США посчитали, что это может быть разведывательный дом, было принято решение сбить этот объект.

Теги
Китай США Энтони Блинкен Ван И аэростат
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