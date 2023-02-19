Замглавы Минфина США обещал усилить санкционное давление на Россию

США продолжат работу по ослаблению российской экономики и примут меры для пресечения возможностей обхода санкций. Об этом в своей речи во вторник заявит глава Минфина США Уолли Адейомо (речь чиновника есть в распоряжении телеканала CNN).

«Нам еще предстоит поработать, и мы продолжим наращивать усилия, пока Россия не прекратит свое безосновательное и незаконное вторжение», — сказал Адейомо, отметив, что сейчас российская экономика больше напоминает Иран, чем страну G20.

В числе признаков упадка российской экономики Адейомо назвал бюджетный дефицит в $47 млрд, второй по величине за постсоветскую эпоху, и снижение промышленного производства на протяжении девяти месяцев подряд.

«Хотя мы смогли отрезать от глобальной финансовой системы ключевые российские институты и перекрыть доступ к критически значимым оборонным компонентам, мы знаем, что Россия активно ищет пути обхода этих санкций», — сказал Адейомо и добавил, что следующие меры будут введены именно против попыток обхода санкций.

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США) написало о более 100 сообщениях об обходах банками американских санкций.

По данным агентства, рост числа обращений связан с изменениями в соответствующую программу, которые президент Джо Байден подписал вместе с бюджетом на 2023 финансовый год (начался 1 октября 2022-го) объемом $1,7 трлн. Инициативу дополнили системой вознаграждения — теперь информаторы, чьи сведения оказались полезными, могут рассчитывать получить сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций.

16 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд анонсировала новые санкции против России в годовщину начала спецоперации. Об этом уже договорились страны G7. По ее словам, он будет затрагивать поставки технологий и высокотехнологичного оборудования.