ВОЗ призвала выделить $84,5 млн на нужды Турции и Сирии

ВОЗ призвала выделить $84,5 млн на нужды в области здравоохранения Турции и Сирии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала выделить $84,5 млн на оказание поддержки пострадавшим во время землетрясений в Турции и Сирии. Об этом организация сообщила в своем Twitter.

«Мы являемся свидетелями крупнейшего за столетие стихийного бедствия в Европейском регионе ВОЗ. <...> Нужды ВОЗ в области финансирования для Турции и Сирии в настоящее время составляют $84,57 млн для решения задач в сфере здравоохранения», — говорится в публикации организации.

ВОЗ требуются деньги на немедленную помощь пострадавшим и для оказания посттравматической реабилитационной поддержки, медикаменты, профилактику вспышек заболеваний и борьбу с ними, а также для координации бригад неотложной медицинской помощи, уточняется в опубликованном на сайте «экстренном призыве» ВОЗ.

Самое разрушительное землетрясение в Турции за последние 100 лет магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовала серия подземных толчков, которые ощущались в соседних странах. Из-за стихийного бедствия погибли, по последним данным, 39 672 человека. По словам главы МВД страны Сулеймана Сойлу, поисково-спасательные работы проведены на месте более 20 тыс. строений, обрушившихся во время землетрясений, однако, по большей части, они завершены.

15 февраля министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш заявил о 1414 погибших при землетрясении.