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Кадыров рассказал об «изюминке» встречи Пригожина с командиром «Ахмата»

Пригожин посетил в больнице командира «Ахмата» Алаудинова и подарил ему кувалду

Кадыров рассказал об «изюминке» встречи Пригожина с командиром «Ахмата»
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин навестил в клинике командира спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинова и подарил ему кувалду с логотипом ЧВК.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Встреча двух героев России не прошла без своей изюминки. В лучших традициях боевого братства Евгений Викторович пришел с фирменным презентом — легендарной кувалдой с логотипом ЧВК «Вагнер» в символическом футляре для музыкального инструмента», — написал Кадыров.

Алаудинов попал в больницу после отравления, произошедшего 8 февраля. Первым об этом рассказал Кадыров, отметив, что «тяжких последствий» удалось избежать. По словам главы Чечни, 8 февраля Алаудинов получил конверт с письмом, которое оказалось пропитано отравляющим веществом.

«Я только начал читать бумагу оттуда — и сразу почувствовал резкий запах», — рассказал позже сам Алаудинов. Он заявил, что через полтора часа началось воздействие яда, и только еще через полтора часа Алаудинов оказался в госпитале, где его четыре часа «капали».

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14 февраля Кадыров сообщил, что Алаудинов скоро вернется в строй, он чувствует себя хорошо, однако врачи рекомендуют завершить лечение.

Теги
Персоны
Евгений Пригожин Апты Алаудинов "Ахмат" Рамзан Кадыров

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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