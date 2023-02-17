Кадыров рассказал об «изюминке» встречи Пригожина с командиром «Ахмата»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин навестил в клинике командира спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинова и подарил ему кувалду с логотипом ЧВК.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Встреча двух героев России не прошла без своей изюминки. В лучших традициях боевого братства Евгений Викторович пришел с фирменным презентом — легендарной кувалдой с логотипом ЧВК «Вагнер» в символическом футляре для музыкального инструмента», — написал Кадыров.
Алаудинов попал в больницу после отравления, произошедшего 8 февраля. Первым об этом рассказал Кадыров, отметив, что «тяжких последствий» удалось избежать. По словам главы Чечни, 8 февраля Алаудинов получил конверт с письмом, которое оказалось пропитано отравляющим веществом.
«Я только начал читать бумагу оттуда — и сразу почувствовал резкий запах», — рассказал позже сам Алаудинов. Он заявил, что через полтора часа началось воздействие яда, и только еще через полтора часа Алаудинов оказался в госпитале, где его четыре часа «капали».
14 февраля Кадыров сообщил, что Алаудинов скоро вернется в строй, он чувствует себя хорошо, однако врачи рекомендуют завершить лечение.