Кадыров заявил о скором возвращении командира «Ахмата» «в строй»

Командир «Ахмата» Алаудинов в разговоре с Кадыровым заявил о готовности вернуться в строй

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов скоро вернется в строй после отравления, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров после разговора с ним. К публикации в телеграм-канале он прикрепил видеозапись беседы в онлайн-формате.

Кадыров сообщил, что Алаудинов все еще находится в клинике, чувствует себя хорошо, однако врачи рекомендуют завершить лечение. Сам командир «Ахмата» в разговоре заявил, что готов вернуться в строй.

«Совсем скоро Апты Аронович вернется в строй», — написал глава Чечни.

Кадыров сообщил об отравлении Алаудинова 13 февраля. По его словам, 8 февраля адъютант командира «Ахмата» получил конверт с письмом, предназначавшемся ему, которое оказалось пропитано отравляющим веществом.

Как рассказал Алаудинов, через полтора часа началось воздействие яда, и только еще через полтора часа он оказался в госпитале, где его четыре часа «капали». Командир спецназа сообщил, что у него нет анализов, но врачи сказали, что благодаря первой помощи он и еще один боец, также подвергшийся отравлению, «хорошо вышли из ситуации».

Алаудинов был назначен замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР, ему присвоено воинское звание генерал-майора. Летом прошлого года он получил звания Героя России и Героя ЛНР.