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Командир «Ахмата» рассказал Кадырову об отравлении

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал об отравлении
Апты Алаудинов получил пакет с документами 8 февраля. После того, ка кон вскрыл его, он почувствовал «резкий запах», а через полтора часа стал испытывать симптомы отравления
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Апты Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал подробности своего отравления, произошедшего 8 февраля: к нему прибыл курьер с документами. Он описал ситуацию по видеосвязи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Командир «Ахмата» рассказал Кадырову об отравлении
Video

«8-го числа мой племянник подошел и сказал, что прибыл курьер с пакетом. <...> Я ему [адъютанту] сказал: «Возьми документы у этого курьера и занеси мне их». <...> Получилось так, что пацаны молодые, они этих вещей не знают. Они взяли у него этот конверт, занесли, вскрыли и отдали мне его в руки. Я только начал читать бумагу оттуда — и сразу почувствовал резкий запах», — сказал Алаудинов.

Он заявил, что через полтора часа началось воздействие яда, и только еще через полтора часа Алаудинов оказался в госпитале. Позже его четыре часа «капали». Командир спецназа сообщил, что у него нет анализов, но врачи сказали, что благодаря первой помощи он и еще один боец, также подвергшийся отравлению, «хорошо вышли из ситуации».

Об отравлении Алаудинова 13 февраля сообщил Кадыров. По его словам, 8 февраля адъютант командира «Ахмата» получил конверт с письмом, предназначавшемся ему, которое оказалось пропитано отравляющим веществом. Он уточнил, что жизни Алаудинова ничего не угрожает, а сам генерал сказал, что уже готов вернуться в зону военной операции.

Алаудинов был назначен замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР, ему присвоено воинское звание генерал-майора. Летом прошлого года он получил звания Героя России и Героя ЛНР.

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Рамзан Кадыров Апты Алаудинов отравление

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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