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Еврокомиссия спрогнозировала дефицит газа следующей зимой

Еврокомиссия предупредила о сохранении рисков дефицита газа в Евросоюзе следующей зимой
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) предупредила о возможном дефиците газа в странах Евросоюза следующей зимой, а также не исключила рост цен на этот вид топлива. Об этом говорится в экономическом прогнозе ЕК на зиму 2023 года.

«Угроза недостатка газа в Евросоюзе выглядит менее серьезной, чем несколько месяцев назад, но ее все еще нельзя сбрасывать со счетов. <...> Внешний спрос также может оказаться более устойчивым после возобновления экономического роста в Китае, что может подстегнуть глобальную инфляцию», — указано в прогнозе.

В 2024 году будут повышены риски инфляции, поскольку «ценовое давление может оказаться более внушительным, чем ожидалось», считают эксперты.

По словам авторов доклада, риски инфляции в значительной степени связаны с изменениями на энергетическом рынке. В документе отмечается, что прогноз делался с учетом того, что конфликт России и Украины не будет усиливаться, но и не закончится.

«Мы вошли в 2023 год на более прочной основе, чем ожидалось: риски рецессии и нехватки газа исчезли, а безработица остается на рекордно низком уровне. Тем не менее европейцам еще предстоит трудный период», — заявил комиссар по экономике Паоло Джентилони, чьи слова приводятся в докладе.

Энергетический кризис в Европе начался на фоне западных санкций против России в связи с проведением военной операции на Украине, из-за роста цен на газ и сокращения его поставок из России. В ЕС согласовали сокращение потребления газа на 15% до конца марта 2023 года. При этом был принят ценовой потолок на российский газ — ЕС согласовал его в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля, при этом потолок сначала не будет распространяться на внебиржевые сделки.

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Bloomberg писал, что Евросоюз спасло от энергокризиса аномальное тепло зимой 2022–2023 годов. Тем не менее агентство уточнило, что сокращение поставок топлива из России остается проблемой, поскольку восполнить их затруднительно.

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энергетический кризис Еврокомиссия прогноз газ
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