Еврокомиссия спрогнозировала дефицит газа следующей зимой

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Еврокомиссия (ЕК) предупредила о возможном дефиците газа в странах Евросоюза следующей зимой, а также не исключила рост цен на этот вид топлива. Об этом говорится в экономическом прогнозе ЕК на зиму 2023 года.

«Угроза недостатка газа в Евросоюзе выглядит менее серьезной, чем несколько месяцев назад, но ее все еще нельзя сбрасывать со счетов. <...> Внешний спрос также может оказаться более устойчивым после возобновления экономического роста в Китае, что может подстегнуть глобальную инфляцию», — указано в прогнозе.

В 2024 году будут повышены риски инфляции, поскольку «ценовое давление может оказаться более внушительным, чем ожидалось», считают эксперты.

По словам авторов доклада, риски инфляции в значительной степени связаны с изменениями на энергетическом рынке. В документе отмечается, что прогноз делался с учетом того, что конфликт России и Украины не будет усиливаться, но и не закончится.

«Мы вошли в 2023 год на более прочной основе, чем ожидалось: риски рецессии и нехватки газа исчезли, а безработица остается на рекордно низком уровне. Тем не менее европейцам еще предстоит трудный период», — заявил комиссар по экономике Паоло Джентилони, чьи слова приводятся в докладе.

Энергетический кризис в Европе начался на фоне западных санкций против России в связи с проведением военной операции на Украине, из-за роста цен на газ и сокращения его поставок из России. В ЕС согласовали сокращение потребления газа на 15% до конца марта 2023 года. При этом был принят ценовой потолок на российский газ — ЕС согласовал его в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля, при этом потолок сначала не будет распространяться на внебиржевые сделки.

Bloomberg писал, что Евросоюз спасло от энергокризиса аномальное тепло зимой 2022–2023 годов. Тем не менее агентство уточнило, что сокращение поставок топлива из России остается проблемой, поскольку восполнить их затруднительно.