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В посольство России в Бразилии прислали посылку с каской и фонариком

Взрывотехники обезвредили посылку с неизвестным предметом, которую получило российское посольство в Бразилии, сообщили ТАСС в пресс-службе дипломатического представительства.

«Утром 14 июля в посольство пришла посылка с неизвестным содержимым. На наш вызов прибыла полиция (экипажи военной полиции федерального округа и отряд взрывотехников) и пожарные. Взрывотехники приняли решение осуществить контролируемый подрыв посылки», — говорится в сообщении.

Позже комиссар полиции Бразилиа Маурисио Якозилли рассказал CNN Brasil, что в посылке находилась каска с прикрепленным фонариком.

После инцидента посольство продолжило работу в штатном режиме.

РБК отправил запросы в посольство России в Бразилии и департамент информационной политики МИД России.

У посольства России в США перекрыли дорогу из-за подозрительного предмета
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3 июня полиция Токио отправила группу саперов в МИД Японии, куда поступила «подозрительная посылка» с предметом, похожим на дымовую шашку. Телеканал NHK уточнял, что в здание ведомства по почте прислали белый конверт формата А4, на лицевой стороне которого было написано: «Всем сотрудникам Министерства иностранных дел», а внутри конверта находилась пластиковая бутылка. На обратной стороне был указан адрес отправителя — префектура Аити. Полицейские начали расследование.

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