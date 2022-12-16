В посольстве сообщили о контузии главы «Русского дома» в ЦАР после взрыва

Директор «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый после взрыва посылки получил контузию, его состояние остается тяжелым. Об этом РБК заявили в пресс-службе посольства России в ЦАР.

«Состояние здоровья Дмитрия Сытого тяжелое, он получил контузию, потерял много крови, но угрозы жизни нет. <...> Взрыв произошел дома у Дмитрия Сытого, за пределами посольства», — уточнили в посольстве.

Утром 16 декабря на Сытого было совершено покушение. Руководитель российского представительства пострадал при взрыве полученной анонимной посылки, содержащей взрывчатое вещество, отмечали в посольстве. При вскрытии посылка взорвалась. Пресс-служба посольства сообщала, что Сытого госпитализировали в Банги.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал произошедшее терактом. Он отметил, что за жизнь Сытого борются врачи.

«Русский дом» является представительством Россотрудничества в ЦАР.