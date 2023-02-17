Курский губернатор сообщил об обстреле двух приграничных сел

Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Горналь и Гуево в приграничном Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«ВСУ сегодня обстреляли два приграничных села Суджанского района — Горналь и Гуево. В общей сложности в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов», — написал он.

При обстреле, по словам губернатора, никто не пострадал. Информации об ущербе и разрушениях нет, уточнил он.

Суджанский район на юге и западе граничит с Сумской областью Украины. Село Горналь находится в 300 м от государственной границы и в 85 км к юго-западу от Курска. Гуево расположено в примерно в 3 км к северо-востоку от села Горналь.

Оба села уже попадали под обстрелы после начала спецоперации. Так, 11 февраля в Гуево была обстреляна бригада строителей. В результате один человек погиб, еще одного госпитализировали с ранениями. Село Горналь попало под обстрел неделей ранее, 5 февраля. Повреждения получили один из домов и линия электропередачи. Никто из жителей не пострадал.

В Курской области с 19 октября действует средний уровень реагирования. В начале февраля власти установили высокий уровень террористической опасности на неопределенный срок. Он будет действовать, «пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории», писал Старовойт.