В ООН не поддержали призывы исключить Россию из организации

ООН не считает, что исключение каких-либо стран из организации способствовало бы поиску долгосрочного мира, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Наша принципиальная позиция в том, что мы не считаем, что исключение стран [из ООН] способствует долгосрочному поиску мира», — сказал Дюжаррик.

Накануне Европарламент большинством голосов согласился внести в резолюцию к годовщине начала российской военной операции на Украине поправку с призывом «продолжать международную изоляцию России, включая членство в международных организациях, таких как Совет Безопасности Объединенных Наций».

Украина и ее западные союзники неоднократно призывали исключить Россию из СБ ООН и из организации в целом. «Государство, которое совершает военные преступления по отношению к мирным людям, не может быть членом Совбеза ООН» — говорил украинский президент Владимир Зеленский.

С такой же инициативой в середине декабря выступила группа американских конгрессменов. Они внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту США Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что в Вашингтоне желают этого, но, к сожалению, пока не имеют возможности сделать это.

Глава Европейского совета Шарль Мишель призывал реформировать СБ ООН, разработав механизм приостановки членства в нем. Он обвинил Россию в нарушении международного права, заметив, что раз это делает постоянный член Совбеза, то «в международном праве есть изъян». При это Мишель отмечал, что исключить Россию из СБ или приостановить ее членство невозможно без внесения изменений в устав ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что создатель механизма, позволяющего исключить Россию из членов СБ ООН, должен быть удостоен Нобелевской премии: «Я считаю, что это Нобелевская премия, причем в области математики, если такой механизм будет разработан, 100% — чтобы лишить нас статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве».