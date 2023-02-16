Власти допустили отмену программы туристического кешбэка в России

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В этом году программа туристического и детского кешбэка в России не будет действовать в том режиме, в какой она работала в период пандемии коронавируса и в начале спецоперации. Ее либо пересмотрят, либо отменят. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Центра стратегических разработок (ЦСР). В октябре 2022 года президент Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), которое ранее отвечала за эту отрасль, и передал его функции Минэкономразвития. С 2018 года Минэкономразвития является учредителем ЦСР.

«Туристический кешбэк — отраслевая мера поддержки, которая действовала в период коронавируса в 2020–2021 годах, а также в 2022 году после начала СВО. На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено — в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост», — пояснили в ЦСР.

Отмену программы связывают с тем, что «дефицит федерального бюджета требует жестче расставлять приоритеты». В Минэкономразвития добавили, что расходы на туристический и детский кешбэк не предусмотрены в бюджете страны на 2023–2025 годы, и назвали кешбэк временной антикризисной мерой.

Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 года. Тогда за нее отвечал Ростуризм.

Программу туристического кешбэка «в обозримой перспективе» могут перезапустить как меру поддержки для малоимущих россиян, считает директор департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев. По его мнению, это поможет снизить инфляционные риски, так как раньше цены на туристические поездки росли из-за того, что кешбэк был положен всем.

О том, что туристический кешбэк могут выплачивать в приоритетном порядке нуждающимся семьям, сообщали «Ведомости» в октябре со ссылкой на источник, близкий к правительству и на собеседника, знакомого с ходом обсуждения. Предполагается, что расчет будет зависеть от доходов туристов, объектов недвижимости в собственности, наличия у них автомобиля и вкладов. Может появиться опция кешбэка на семейные поездки.

В конце сентября «Коммерсантъ» обратил внимание на то, что Минфин не заложил в проект бюджета страны на 2023–2025 годы расходы на туристический кешбэк. «Программа туристического кешбэка не закрывается, мы обязательно вернемся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году», — сообщили тогда ТАСС в пресс-службе Ростуризма.