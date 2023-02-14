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Власти Таиланда решили ввести туристический сбор

В Таиланде с 1 июня введут туристический сбор в размере от $4,3 до 8,6
Фото: Louise Delmotte / Getty Images
Фото: Louise Delmotte / Getty Images

Правительство Таиланда утвердило введение туристического сбора, который начнут взимать с прибывающих в страну путешественников с 1 июня. Об этом заявила Трисули Трайсоранакун, заместитель пресс-секретаря канцелярии премьер-министра, сообщает телеканал PPTV.

По ее словам, плата составит 300 батов (около $8,6) с человека, прибывающего в Таиланд воздушным путем, и 150 батов (около $4,3) с путешественников, прибывших по морю или по суше.

Она уточнила, что введение сбора с туристов сделано в соответствии с законом о национальной политике в этой области. Деньги пойдут на развитие туризма Таиланда и для страховки иностранцев во время их поездки по стране.

Трайсоранакун подчеркнула, что Таиланд — это не первая страна, взимающая плату с иностранных туристов, но станет первой, которая будет возвращать часть сборов в виде страхования от несчастных случаев и смерти, а также для лечения и «заботы».

По ее мнению, эта мера будет способствовать формированию у путешественников имиджа безопасного туризма на территории Таиланда.

9 января в Таиланде было введено правило, согласно которому летящие в страну пассажиры должны предъявлять сертификаты о вакцинации от коронавируса при посадке на рейс.

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Туристы из России могли предоставить сертификат, подтверждающий наличие прививки «Спутником V» и «Спутником Лайт», а также другими вакцинами иностранного производства. Однако его сразу отменили.

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Таиланд туризм сбор
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