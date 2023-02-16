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CNN узнал об обысках в университете из-за секретных документов Байдена

CNN: ФБР дважды обыскало университет в Делавэре в поисках секретных документов Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) провело два обыска в университете штата Делавэр, где учился президент США Джо Байден, по делу о секретных документах, сообщил телеканалу CNN источник, знакомый с ходом расследования.

По словам источника, обыски прошли в последние недели с согласия и при сотрудничестве юридической команды президента.

В ходе обысков были изучены две отдельные пачки документов: архив материалов времен работы Байдена в сенате и документы, которые глава государства присылал в университет в последние годы. Все материалы не имели маркировки «секретно», однако ФБР взял их для изучения, добавил собеседник телеканала.

У Байдена с ноября прошлого года нашли три партии секретных документов. Первую обнаружили в связанном с президентом аналитическом центре Penn Biden Center, вторую — на складе в гараже его дома в Делавэре, а также в одной из комнат, третью — позже в том же доме. Среди бумаг оказались доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании. В Белом доме заявили, что секретные документы попали в дом и офис действующего президента непреднамеренно.

Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хура для расследования этого дела. Сам Байден позже заявил, что все обнаруженные у него бумаги «немедленно передали в архив и Министерство юстиции» и он полностью сотрудничает и с нетерпением ждет возможности быстро решить эту проблему.

Теги
Персоны
Джо Байден США Делавэр секретные документы обыски ФБР

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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