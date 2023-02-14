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В Одессе заявили об обсуждении «на всех уровнях» наступления на город

Спикер ОВА Братчук: в Киеве опасаются расширения территории спецоперации на Одессу
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Власти Украины опасаются расширения зоны российской спецоперации на Одессу и Одесскую область, сообщил в телеграм-канале представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По словам Братчука, сегодня «на разных уровнях активно обсуждается возможность наступления российской армии» на регион, этот вопрос поднимался и на Мюнхенской конференции по безопасности. «Речь зашла и, например, о непризнанном Приднестровье», — заявил Братчук.

По мнению специалистов, такие планы у российского командования есть, но планы и их реализация — это «две большие разницы», продолжил Братчук.

Накануне заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сказал, что Россия рассматривала план напасть на Приднестровье и затем пойти на Украину с тыла, однако у Москвы для этого недостаточно сил.

13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках военной операции на Украине России необходимо «забрать» Одессу и Харьков, чтобы обезопасить свою территорию. «Надо забрать Одессу, Харьков надо забрать и потом, в последующем, вот так обезопасить наше государство», — сказал Кадыров.



После начала военного конфликта на Украине власти Одессы неоднократно сообщали об ударах по энергетической инфраструктуре региона. Так, в конце января председатель Одесской областной государственной администрации Максим Марченко сообщил, что в Одессе после ударов по энергетической инфраструктуре возникли проблемы с подачей электроэнергии.

Теги
Одесса Одесская область военный конфликт Украина
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