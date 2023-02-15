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Лавров счел хамством игнорирование писем Мишустина о «Северных потоках»

Лавров счел хамством игнорирование Данией и Швецией писем о «Северных потоках»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Отсутствие ответа от властей Швеции и Дании на официальные письма премьер-министра России Михаила Мишустина по взрывам на «Северных потоках» является хамством, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

По словам министра, с сентября 2022 года страны не отвечают на официальные письма Мишустина, который предложил назначить контактное лицо, с которым российская сторона сможет провести разговор.

«Напишите хотя бы: «Да, господин председатель правительства, мы получили ваше обращение, но сейчас пока мы заняты». Даже этого нет. Я считаю, что это хамство, но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта», — заявил Лавров.

В конце сентября компания — оператор «Северных потоков» Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, — «Северный поток» и «Северный поток-2». Утечки произошли в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал в своем блоге, который создал за пару часов до этого, статью о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В ней он утверждает, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии, ссылаясь на один анонимный источник. В Пентагоне и Белом доме после публикации опровергли причастность США к теракту.

Представитель немецкого кабмина Кристиане Хофманн отметила, что правительство Германии не располагает данными, которые подтвердили бы опубликованную Хершем информацию о причастности США ко взрывам на газопроводах системы «Северный поток».

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12 февраля Лавров заявил, что американские власти признаются, что причастны ко взрывам на «Северных потоках». «По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — заявил министр. По словам министра, причиной стали хорошие отношения между Германией и Россией, которые стали «костью в горле» для США.

Теги
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Сергей Лавров Северный поток Дания Швеция

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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