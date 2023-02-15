Лавров счел хамством игнорирование писем Мишустина о «Северных потоках»

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Отсутствие ответа от властей Швеции и Дании на официальные письма премьер-министра России Михаила Мишустина по взрывам на «Северных потоках» является хамством, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

По словам министра, с сентября 2022 года страны не отвечают на официальные письма Мишустина, который предложил назначить контактное лицо, с которым российская сторона сможет провести разговор.

«Напишите хотя бы: «Да, господин председатель правительства, мы получили ваше обращение, но сейчас пока мы заняты». Даже этого нет. Я считаю, что это хамство, но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта», — заявил Лавров.

В конце сентября компания — оператор «Северных потоков» Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, — «Северный поток» и «Северный поток-2». Утечки произошли в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал в своем блоге, который создал за пару часов до этого, статью о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В ней он утверждает, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии, ссылаясь на один анонимный источник. В Пентагоне и Белом доме после публикации опровергли причастность США к теракту.

Представитель немецкого кабмина Кристиане Хофманн отметила, что правительство Германии не располагает данными, которые подтвердили бы опубликованную Хершем информацию о причастности США ко взрывам на газопроводах системы «Северный поток».

12 февраля Лавров заявил, что американские власти признаются, что причастны ко взрывам на «Северных потоках». «По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — заявил министр. По словам министра, причиной стали хорошие отношения между Германией и Россией, которые стали «костью в горле» для США.