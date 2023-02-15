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Путин поручил МЧС улучшить гражданскую оборону с учетом опыта ЛНР и ДНР

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Модернизация работы системы гражданской обороны должна происходить с учетом опыта, накопленного в этой области в ДНР и ЛНР.

Об этом президент Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам расширенной коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Текст его выступления опубликован на сайте Кремля.

«Важно совершенствовать систему гражданской обороны, в том числе с учетом новых вызовов и опыта ведения такой работы в ДНР и ЛНР, на освобожденных территориях», — сказал президент.

Он также отметил среди приоритетов важность внедрения в деятельность МЧС новых технологий, перехода министерства на «цифру», ликвидацию избыточных барьеров для предпринимателей при обеспечении интересов граждан.

В апреле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев поручил южным регионам привести в надлежащее состояние укрытия для населения на случай ЧП, а также обеспечить надежную работу системы экстренного оповещения жителей при угрозе чрезвычайных ситуаций.

В октябре губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей помочь властям города привести в порядок все укрытия, в том числе подвалы и подземные паркинги, заявив, что делается все для их очистки от захламлений и оборудования вещами первой необходимости.

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В том же месяце белгородский губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал выполнение на местах своего поручения о подготовке в регионе укрытий. С начала боевых действий 24 февраля белгородские власти не раз сообщали об обстрелах с украинской стороны. С 19 октября там и еще в семи приграничных регионах действует средний уровень реагирования, который предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр и ограничение движения транспорта.

В Подмосковье отчитались, что оборудование укрытий для населения в многоквартирных домах в Подмосковье завершится к 25 декабря 2022 года.

Теги
Владимир Путин МЧС гражданская оборона
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