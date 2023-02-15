Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 79,34 (+0,66) Инвестиции, 14 фев, 15:51 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 73,86 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 15:51
Мединский сообщил об отзыве звания почетного профессора вузом в Италии Общество, 04:00
Bloomberg сообщил о планах ЕС ввести санкции против «Тинькофф банка» Политика, 03:59
Автор расследования о Nord Stream связал взрыв с недоверием США к ФРГ Политика, 03:52
СК проверит данные о подготовке Украиной и США провокации против России Политика, 03:31
«Росатом» отверг влияние санкций на строительство АЭС в Бангладеш Технологии и медиа, 03:07
Сийярто заявил о разнице между тем, какого мира хочет Венгрия и ЕС Политика, 03:04
Берлускони после критики Зеленского заявил, что он на стороне Украины Политика, 02:26
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Сочи сгорели конюшни клуба «Мустанг» Общество, 02:10
Кадыров заявил о скором возвращении командира «Ахмата» «в строй» Политика, 01:48
Die Welt узнала об отказе Нидерландов и Дании отправлять на Украину танки Политика, 01:22
«Известия» и РЕН ТВ сообщили о резком ухудшении здоровья Костомарова Спорт, 01:09
ПСЖ с Месси проиграл «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 01:05
Минздрав Сирии заявил о 1414 погибших при землетрясении Общество, 00:50
В ЕС заработал временный механизм ограничения цен на газ Экономика, 00:25
Военная операция на Украине ,  
0 

СК проверит данные о подготовке Украиной и США провокации против России

СК проверит данные о подготовке Украиной провокации в отношении России при поддержке США

Следственный комитет России проверит данные о подготовке Украиной провокации при поддержке США с целью обвинить Москву в якобы «грубом нарушении» Конвенции о ядерной безопасности, предоставив фальшивые доказательства вывоза российкими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС.

«СК России установит обстоятельства подготовки в отношении Российской Федерации провокации. <...> Указанным [Межведомственным координационным штабом России по гуманитарному реагированию] фактам будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

О подготовке провокации координационный штаб заявил 14 февраля. «На основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования», — сказано в сообщении.

По версии российской стороны, норвежские специалисты участвуют в подготовке «документов» и «независимого заключения» о воздействии радиации на население Киевской области в связи с вывозом радиоактивных материалов российскими военными.

Военное ведомство указало, что Киев при поддержке западных стран хочет обвинить Россию в якобы «грубом нарушении» Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации накануне спецсессии Генассамблеи ООН. Целью провокации, как утверждают в штабе, является создание негативного фона и принуждение стран, не поддержавших санкции против России, к голосованию за украинскую «формулу мира».

Минобороны России заявило о взятии под контроль Чернобыльской АЭС подразделениями ВДВ 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала военной операции. Тогда ведомство отмечало, что российские военные договорились с украинскими о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции, обслуживать станцию продолжали украинские специалисты. В конце марта МАГАТЭ сообщило, что Киев проинформировал агентство о передаче российскими силами контроля над ней украинскому персоналу.

Читайте на РБК Pro
Цены на жилье падают по всему миру. Что это значит для экономики
Минус $100 млн, плюс $10 трлн: как «неудачник» Финк основал BlackRock
Как фирма с пятью сотрудниками лишила богатейшего человека Азии $40 млрд
Работа до посинения: почему спрос на белых воротничков будет сокращаться
Теги
Следственный комитет провокации Чернобыльская АЭС
Материалы по теме
Россия обвинила Украину в подготовке провокаций с данными по радиации
Политика
Минобороны обвинило СБУ в подготовке провокации с подрывом медучреждений
Политика
В «Росэнергоатоме» назвали провокацией сообщение МАГАТЭ о взрывах у ЗАЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter