СК проверит данные о подготовке Украиной провокации в отношении России при поддержке США

СК проверит данные о подготовке Украиной и США провокации против России

Следственный комитет России проверит данные о подготовке Украиной провокации при поддержке США с целью обвинить Москву в якобы «грубом нарушении» Конвенции о ядерной безопасности, предоставив фальшивые доказательства вывоза российкими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС.

«СК России установит обстоятельства подготовки в отношении Российской Федерации провокации. <...> Указанным [Межведомственным координационным штабом России по гуманитарному реагированию] фактам будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

О подготовке провокации координационный штаб заявил 14 февраля. «На основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования», — сказано в сообщении.

По версии российской стороны, норвежские специалисты участвуют в подготовке «документов» и «независимого заключения» о воздействии радиации на население Киевской области в связи с вывозом радиоактивных материалов российскими военными.

Военное ведомство указало, что Киев при поддержке западных стран хочет обвинить Россию в якобы «грубом нарушении» Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации накануне спецсессии Генассамблеи ООН. Целью провокации, как утверждают в штабе, является создание негативного фона и принуждение стран, не поддержавших санкции против России, к голосованию за украинскую «формулу мира».

Минобороны России заявило о взятии под контроль Чернобыльской АЭС подразделениями ВДВ 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала военной операции. Тогда ведомство отмечало, что российские военные договорились с украинскими о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции, обслуживать станцию продолжали украинские специалисты. В конце марта МАГАТЭ сообщило, что Киев проинформировал агентство о передаче российскими силами контроля над ней украинскому персоналу.