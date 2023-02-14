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Россия обвинила Украину в подготовке провокаций с данными по радиации

Минобороны: Киев готовит обвинение в адрес России в вывозе радиоактивных материалов с ЧАЭС
Российские военные заявили, что Киев намерен обвинить Россию в вывозе с Чернобыльской АЭС радиоактивных материалов. Помогают ему в подготовке провокации страны Запада, утверждают в гуманитарном штабе
Украинские военнослужащие возле Чернобыльской АЭС, Припять
Украинские военнослужащие возле Чернобыльской АЭС, Припять (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Украина готовит фальшивые доказательства «расхищения» российскими военнослужащими радиоактивных материалов и вывозе их с территории Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, созданного на базе Национального центра управления обороной, передает ТАСС.

«На основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы зоны отчуждения, повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий», — отмечается в сообщении.

В штабе также отметили, что норвежские специалисты участвуют в подготовке «документов» и «независимого заключения» о воздействии радиации на население Киевской области.

Военное ведомство указало, что Киев при поддержке западных стран хочет обвинить Россию в якобы «грубом нарушении» Конвенции о ядерной безопасности в ходе спецоперации накануне спецсессии Генассамблеи ООН. Целью провокации, как утверждают в штабе, является создание негативного фона и принуждение стран, не поддержавших санкции против России, к голосованию за украинскую «формулу мира». Как отметили российские военные, Киев планирует представить сфабрикованные доказательства, подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале — апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».

В штабе указали, что миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее подтвердили, что на Чернобыльской АЭС и прилежащих территориях сохраняется нормальный радиационный фон. «В соответствии с официальным заявлением генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси контроль над Чернобыльской АЭС был передан российскими представителями, с подписанием соответствующего протокола, украинской стороне 1 апреля 2022 года», — напомнили в штабе.

Минобороны России заявило, что подразделения ВДВ взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала военной операции. Тогда ведомство отмечало, что российские военные договорились с украинскими о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции, обслуживать станцию продолжали украинские специалисты. В конце марта МАГАТЭ сообщила, что украинская сторона проинформировала организацию о передаче российскими силами контроля над ней украинскому персоналу.

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Минобороны Чернобыльская АЭС Украина Военная операция на Украине радиация
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