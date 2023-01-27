В «Росэнергоатоме» назвали провокацией сообщение МАГАТЭ о взрыва у ЗАЭС

Заявление экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах около Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает ТАСС.

По его словам, специалисты МАГАТЭ приняли за взрывы звуки артиллерийских ударов, которые произошли на «значительном удалении» от станции.

«Ничем иным как провокацией я не могу это назвать. Прежде чем выдавать такую информацию, ее нужно проверить, установить, а не на слух полагаться. С одной стороны, они хотят показать, что занимаются чем-то полезным, с другой — опять посеять в общественном мнении Запада мысль о том, что Россия не справляется с обеспечением ядерной безопасности», — сказал Карчаа.

Также о том, что информация специалистов МАГАТЭ не соответствует действительности, заявил член совета запорожской администрации Владимир Рогов. По его мнению, «это какая-то хитрая игра или уловка МАГАТЭ», чтобы показать, что российские военные не могут обеспечить безопасность в районе станции.

«Складывается впечатление, что МАГАТЭ выполняет политическую волю киевского режима и их хозяев, которые обеспокоены успешными наступательными действиями российской армии на запорожском участке линии фронта, поэтому и пытаются его замедлить всяческим путем, в том числе, распространяя дезинформацию», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее МАГАТЭ сообщило, что находящиеся на ЗАЭС эксперты уведомили о взрывах вблизи станции, что свидетельствует о проходящих неподалеку боях. За последние дни группа экспертов почти ежедневно сообщала о взрывах в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене. Согласно сообщению, утром 25 января было слышно восемь сильных взрывов, в результате которых завибрировали окна офисов на станции.

Глава международного агентства Рафаэль Гросси считает, что эти сообщения подчеркивают необходимость как можно скоре согласовать зону безопасности вокруг АЭС. Переговоры о ее создании ведутся уже несколько месяцев.

Гросси рассчитывал достичь соглашения до конца прошлого года, но сделать это не удалось. Украинская сторона настаивает на полной демилитаризации станции и ее передаче под контроль украинского «Энергоатома». В российском МИДе, в свою очередь, исключают вывод АЭС из-под контроля Москвы или ее передачу третьей стороне.

Последний раунд консультаций между российской делегацией и представителями агентства прошел в Москве 22 января. В «Росэнергоатоме» после переговоров отметили, что стороны расценили разговор как «полезный и откровенный». Там обратили внимание на «близость позиций» сторон по проекту декларации о создании зоны безопасности.