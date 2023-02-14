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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин и Алиев обсудили безопасность азербайджано-армянской границы

Путин и Алиев обсудили обеспечение безопасности на границе между Азербайджаном и Арменией
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе», — говорится в сообщении. В этом контексте был подтвержден настрой на выполнение «всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне».

14 февраля Алиев принял специального представителя МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева. Алиев отметил важность визитов на высоком уровне и коснулся темы сотрудничества «на уровне законодательных органов двух стран».

31 января Путин созванивался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они говорили о ситуации в Лачинском коридоре — это единственная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах.

12 декабря МИД Армении сообщил о блокировке пути группой неизвестных, представившихся экоактивистами. Пашинян обвинил миротворческий контингент в невыполнении своих обязанностей. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его упреки необоснованными.

Теги
Персоны
Ильхам Алиев Россия Азербайджан Армения Лачинский коридор

Владимир Путин

политик, президент России

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