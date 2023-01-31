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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Лачинском коридоре

Пашинян провел телефонный разговор с президентом Путиным о Лачинском коридоре
Лачинский коридор
Лачинский коридор (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным о Лачинском коридоре. Об этом сообщает армянский кабинет министров в своем телеграм-канале.

«Премьер-министр Пашинян коснулся гуманитарного кризиса, созданного в Нагорном Карабахе вследствие незаконной блокады Лачинского коридора Азербайджаном, и подчеркнул важность осуществления необходимых шагов со стороны России для его преодоления», — говорится в сообщении правительства.

О разговоре Путина и Пашиняна также сообщил сайт Кремля. «Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на важность последовательной реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», — указано в сообщении о разговоре.

Уточняется, что в контексте заблокированного коридора была затронута тема деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Путин и Пашинян обсудили вопросы, касающиеся реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана, подписанных 9 ноября 2020 года. Исходя из документа, миротворческий контингент России был развернут вдоль Лачинского коридора на пять лет. Дорога остается под контролем миротворцев.

12 декабря 2022 года МИД Армении сообщил о блокировке Лачинского коридора группой неизвестных, представившихся экоактивистами. В Баку утверждали, что дорога перекрыта не ими, а российскими миротворцами, временно дислоцированными на территории Азербайджана. После этого Пашинян обвинил миротворческий контингент России в невыполнении своих обязательств. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал упреки необоснованными. Позже Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.

Пашинян заявлял, что если Россия не может обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе, то она должна поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о наделении своих миротворцев мандатом организации либо в регион нужно отправить многонациональный миротворческий контингент. 17 января Лавров призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.

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Теги
Персоны
Лачинский коридор Никол Пашинян Владимир Путин Нагорный Карабах телефонный разговор

Владимир Путин

политик, президент России

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