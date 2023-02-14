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Путин прислал Вучичу письмо ко Дню государственности Сербии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия высоко оценивает внешнеполитический курс Сербии в сложных международных условиях, отметил президент Владимир Путин в письме президенту Сербии Александру Вучичу. Он отправил поздравительное письмо по случаю Дня государственности Республики Сербия. Текст поздравления вручил Вучичу посол России; также текст появился на сайте Вучича.

В поздравлении Владимир Путин назвал Сербию важным и надежным партнером России и добавил, что российско-сербское партнерство «полностью отвечает» интересам народов. «Мы поддерживаем ваши усилия, направленные на защиту территориальной целостности страны и решение косовской проблемы», — добавил Путин.

После начала военной операции на Украине Сербия не стала присоединяться к санкциям против России. Александр Вучич ответил, что страна стремится сохранить независимую политику в отношении санкций против России. Он добавил, что поддерживает территориальную целостность Украины, но санкции вводить не будет — при этом позиция Белграда не является антизападной или русофобской. Сербский президент заявлял, что республика не считает ограничения эффективными.

В начале февраля Вучич заявил, что теряет союзников из-за поддержки России. Отказ от ограничений он назвал моральным долгом республики, которая в начале 1990-х сама находилась под санкциями.

Однако Александр Вучич допустил, что в какой-то момент придется ввести санкции против России, и назвал их введение «вопросом политической решимости». Сербский лидер отметил, что он «не в восторге» от такой перспективы, но не знает, «как долго мы [Сербия] выдержим, если не введем санкции». Позже президент высказал предположение, что Сербия окажется «между молотом и наковальней», потому что, с одной стороны, идет «по европейскому пути», а с другой — не хочет отказываться от русской культуры.

День государственности Сербии отмечается 15 февраля. Государственный праздник установили в память о Первом сербском восстании 1804 года против Турции.

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