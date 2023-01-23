Каждый пятый россиянин рассказал о мечте переехать за границу на пенсии

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Около половины (46%) россиян думают о переезде после выхода на пенсию, следует из опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и негосударственным пенсионным фондом Сбербанка (СберНПФ). Результаты исследования есть у РБК.

Среди респондентов 25% заявили, что хотели бы переехать в другой российский город, 21% мечтают об отъезде за рубеж. Исследование показало, что 28% всех опрошенных категорически против переезда куда-либо, а 26% рассказали, что пока не задумывались об этом.

В опросе приняли участие 5 тыс. человек из всех регионов страны.

Среди российских городов самым популярным для переезда на пенсии стал Сочи — его выбрали 23% опрошенных. Следом идут Санкт-Петербург (18%), Анапа (17%), Москва (16%) и Краснодар (15%). Также в десятку вошли Калининград (11%), подмосковные города (10%), Казань (8%) и Нижний Новгород (5%).

Среди критериев, по которым респонденты выбирали города, названы:

комфортный климат (выбор 44% опрошенных),

красота и благоустроенность города (38%),

близость моря, гор и природы (33%),

размеренный темп жизни (32%),

развитая инфраструктура (29%),

возможности трудоустройства на пенсии и проведения досуга (24%),

госпрограммы и субсидии для пожилых (12%),

ценовая доступность жилья (процент не указан).

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. До 2028-го предусмотрен переходный период, поэтому в 2022-м на пенсию стали выходить женщины, родившиеся во втором полугодии 1965-го, и мужчины второго полугодия 1960-го. В 2023-м никто не выйдет на пенсию по возрасту.

В январе портал по поиску работы SuperJob узнал у мужчин и женщин, как они относятся к выходу на пенсию в разном возрасте в зависимости от пола. 45% мужчин — участников опроса сочли более поздний выход на пенсию по сравнению с женщинами дискриминацией. Среди женщин такое же мнение высказали 24%.