Защита обжаловала приговор по статье «теракт» за поджог военкомата

Защита обжаловала первый в России приговор по статье «теракт» за поджог военкомата

Первый приговор из-за поджога военкомата в Нижневартовске, квалифицированного как теракт, обжаловала сторона защиты, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального окружного военного суда.

«Поступила жалоба от адвоката», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что жалобу рассмотрит Апелляционный военный суд. Сроки разбирательства пока не известны.

Центральный окружной военный суд вынес приговор по делу о поджоге военкомата в конце января. Одного из обвиняемых, Владислава Борисенко, приговорили к 12 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 6 тыс. руб.

Военкомат в Нижневартовске подожгли в мае. По делу проходил еще один фигурант — Василий Гаврилишен. Изначально их с Борисенко обвиняли по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), но позже следствие изменило квалификацию на п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой). После этого делá Борисенко и Гаврилишена разделили и рассматривают по отдельности.

Обвиняемые признали вину в поджоге, но не согласились с тем, что это был теракт. Гаврилишен заявил, что решился на поджог, потому что пользователь Telegram с ником Ростислав Мухин предложил ему за это до 3 млн руб. Оба фигуранта заявили, что совершили преступления для получения финансовой выгоды, а не с целью «дестабилизации органов власти».