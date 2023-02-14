Защита обжаловала приговор по статье «теракт» за поджог военкомата

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Российские спасатели нашли $150 тыс. под завалами дома в Турции Общество, 07:00
Первый заместитель главы МЧС уйдет в отставку Политика, 07:00
Построившая «Титаник» верфь возобновит работу Бизнес, 06:57
В Хабаровском крае застрелили напавшего на охотников амурского тигра Общество, 06:34
Лауреат «Пулитцера» назвал подрыв Nord Stream невообразимой глупостью США Политика, 06:22
Защита обжаловала приговор по статье «теракт» за поджог военкомата Политика, 06:02
ГТЛК запланировала продажу 37 «застрявших» за границей Boeing и Airbus Бизнес, 06:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Новой Зеландии ввели режим ЧП после тропического циклона «Габриэль» Общество, 05:33
Politico узнало об отказе США поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS Политика, 05:17
«Известия» назвали причиной разгерметизации на МКС «брак на производстве» Политика, 05:01
В оппозиции Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам Общество, 04:43
WP узнала, что США объявят о санкциях против России на следующей неделе Политика, 04:19
В НАТО заявили, что России не хватит сил для «нападения» на Приднестровье Политика, 03:59
FT узнала, что США могут передать Украине F-16 при затягивании конфликта Политика, 03:40
Политика ,  
0 

Защита обжаловала приговор по статье «теракт» за поджог военкомата

Защита обжаловала первый в России приговор по статье «теракт» за поджог военкомата

Первый приговор из-за поджога военкомата в Нижневартовске, квалифицированного как теракт, обжаловала сторона защиты, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального окружного военного суда.

«Поступила жалоба от адвоката», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что жалобу рассмотрит Апелляционный военный суд. Сроки разбирательства пока не известны.

Центральный окружной военный суд вынес приговор по делу о поджоге военкомата в конце января. Одного из обвиняемых, Владислава Борисенко, приговорили к 12 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 6 тыс. руб.

Военкомат в Нижневартовске подожгли в мае. По делу проходил еще один фигурант — Василий Гаврилишен. Изначально их с Борисенко обвиняли по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), но позже следствие изменило квалификацию на п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой). После этого делá Борисенко и Гаврилишена разделили и рассматривают по отдельности.

Обвиняемые признали вину в поджоге, но не согласились с тем, что это был теракт. Гаврилишен заявил, что решился на поджог, потому что пользователь Telegram с ником Ростислав Мухин предложил ему за это до 3 млн руб. Оба фигуранта заявили, что совершили преступления для получения финансовой выгоды, а не с целью «дестабилизации органов власти».

Теги
теракт военкомат поджог суд
Материалы по теме
ФСБ отчиталась о нейтрализации готовивших теракт в Ставрополье
Политика
В России вынесли первый приговор по статье «теракт» за поджог военкомата
Политика
Обвиняемые объяснили поджог военкомата в Югре обещанием 3 млн руб.
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter