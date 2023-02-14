В турецкой Адане завершили спасательные работы после землетрясений

В турецкой провинции Адана завершили поисково-спасательные работы, написал министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришджи в своем Twitter.

По его словам, живыми из-под завалов достали 34 человека. 418 человек погибли.

Адана стала третьей турецкой провинцией, где завершили спасательные работы после землетрясений. Ранее такое решение приняли в Шанлыурфе и Килисе, спасателей оттуда перенаправили в другие пострадавшие регионы.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовало более 2,7 тыс. более слабых подземных толчков. По последним данным, в Турции (провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг) погибли 31 643 человека, еще 158 165 пострадали.

После обнаружения серьезных дефектов в обрушившихся в результате землетрясений зданиях начались расследования. В Шанлыурфе арестовали восемь человек, разыскиваются еще более 100 подозреваемых. В Малатье выдали ордер на арест 31 человека. В Анкаре арестовали строителя многоквартирного дома в Хатае, где находилась квартира президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ассоциация туристических гидов Турции (TUREB) потребовала возбудить уголовное дело в отношении отеля после того, как из 43 живших там гидов погибли 30.