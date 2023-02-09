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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В турецкой провинции Шанлыурфа завершились поисково-спасательные работы

AFAD: в провинции Шанлыурфа завершились поисково-спасательные работы
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

В провинции Шанлыурфа на юге Турции завершились поисково-спасательные работы после землетрясения. Об этом сообщает на своей странице в Twitter управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

«Поисково-спасательные работы в провинции Шанлыурфа завершены. Отряды спасателей будут направлены в другие затронутые стихией провинции», — говорится в сообщении.

Два землетрясения в Турции произошли 6 февраля. Их магнитуда составила 7,7 и 7,6. Утром следующего дня подземные толчки продолжились — было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Толчки ощущались и в других странах региона: Грузии, Абхазии, Египте и Сирии.

По последним данным, в Турции из-за землетрясения погибли 12 873 человека, ранены 62 937 человек. По всей стране объявлен траур до 12 февраля.

Теги
Турция землетрясение поисково-спасательная операция
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