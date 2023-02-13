В Минск на переговоры приехал глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто приехал в Белоруссию на переговоры со своим коллегой Алейником

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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто приехал на переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, сообщает БелТА.

Как уточняет агентство, в программе визита Сийярто также запланированы переговоры с министром экономики страны Александром Червяковым. Месяц назад дипломаты подтвердили нацеленность на развитие межгосударственных отношений.

Во время встречи Алейник заявил, что Белоруссия в этом заинтересована. «Мы умеем слушать и слышать друг друга», — добавил он.

Венгрия — одна из немногих стран Евросоюза, которая не стала поставлять оружие Украине и не раз выступала за смягчение санкций против России. Отказ от военной помощи 30 января подтвердил министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки.

В середине января Венгрия заблокировала решение Евросоюза выделить Украине €500 млн, чем вызвала возмущение среди дипломатов ЕС. По их мнению, решение Будапешта «не имеет никакого основания, а только благоприятствует России».

Президент Венгрии Виктор Орбан неоднократно говорил о том, что Украине нужно не оружие, а переговоры и перемирие, после которого можно будет обсуждать границы государства, за что был подвергнут критике в Киеве.

МИД Украины обвинил венгерского лидера в «патологическом пренебрежении» и «политической близорукости».