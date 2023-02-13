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Генсек ОДКБ анонсировал проведение трех учений в Белоруссии

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: три учения пройдут на территории Белоруссии в 2023 году
Фото: Мария Амелина / РИА Новости
Фото: Мария Амелина / РИА Новости

В Белоруссии в этом году пройдут три учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщается на сайте организации.

«В целях укрепления существующих возможностей в военной сфере предусмотрены практические шаги, которые прежде всего направлены на обеспечение боевой готовности коллективных сил организации. В этой связи на территории Белоруссии в этом году планируются три учения: «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск», — сказал Тасмагамбетов.

10 января Армения отказалась проводить учения ОДКБ. На территории республики должны были пройти маневры под названием «Нерушимое братство-2023». По сообщению российского Минобороны, в них должны были принять участие подразделения сухопутных сил России и других стран — участниц военного блока.

В Белоруссии за последний год прошло несколько военных учений, в том числе региональной группировки войск. О ее создании Россия и Белоруссия договорились в октябре 2022 года «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — межправительственный военный союз в Евразии, в который в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года.

Цели ОДКБ — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Теги
ОДКБ Белоруссия военные учения
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