Генсек ОДКБ анонсировал проведение трех учений в Белоруссии

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: три учения пройдут на территории Белоруссии в 2023 году

Фото: Мария Амелина / РИА Новости

В Белоруссии в этом году пройдут три учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщается на сайте организации.

«В целях укрепления существующих возможностей в военной сфере предусмотрены практические шаги, которые прежде всего направлены на обеспечение боевой готовности коллективных сил организации. В этой связи на территории Белоруссии в этом году планируются три учения: «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск», — сказал Тасмагамбетов.

10 января Армения отказалась проводить учения ОДКБ. На территории республики должны были пройти маневры под названием «Нерушимое братство-2023». По сообщению российского Минобороны, в них должны были принять участие подразделения сухопутных сил России и других стран — участниц военного блока.

В Белоруссии за последний год прошло несколько военных учений, в том числе региональной группировки войск. О ее создании Россия и Белоруссия договорились в октябре 2022 года «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».