Глава Минобороны Франции Лекорню: все гаубицы Ceasar на Украине нуждаются в ремонте

Франция указала на необходимость ремонта всех гаубиц Caesar на Украине

Все самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, поставляемые Украине Парижем, нуждаются в ремонте. Об этом заявил министр обороны Франции Сабастьян Лекорню, пишет газета Figaro.

По его словам, повреждения САУ являются серьезной проблемой. Из-за высокого темпа огня стволы пушек быстро изнашиваются и приходят в негодность, казенная часть орудия также часто повреждается.

Всего Франция поставила Украине 18 таких установок. Одна из них за время конфликта полностью вышла из строя. Еще часть находятся в мастерских на ремонте. Лекорню отметил, что Франция не собирается поставлять новые САУ из своих складов. Однако министерство торопит производителей, чтобы обеспечить Украине поставки уже в следующем году.

О первых поставках Caesar Киеву стало известно в начале апреля. В июне французский юрист и журналист Режис де Кастельно сообщил о захвате российской стороной двух таких САУ, но французский Генштаб усомнился в достоверности этой информации.