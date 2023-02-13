Жительницу Твери оштрафовали за цветы у памятника жертвам репрессий
Жительницу Твери Елену Гурину оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщили РБК в пресс-службе Центрального районного суда Твери.
По данным местного агентства ТИА, протокол в отношении Гуриной составили из-за возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий, которые она принесла после известия о гибели людей при взрыве в многоэтажке в Днепре в середине января.
Как пишет агентство, женщина в зале суда заявила, что не участвовала ни в какой акции, а цветы возложила к этому мемориалу, поскольку в Твери нет памятников, связанных с украинской культурой. По ее словам, о том, что цветы несут туда, женщина узнала из телеграм-каналов.
Издание ASTRA со ссылкой на источники сообщало о задержании женщины и составлении протокола по статье о дискредитации армии 26 января. По информации собеседников издания, поводом для этого стала жалоба исполняющего обязанности главы Центрального района Твери Даниила Жукова 21 января.
Взрыв в многоэтажке в Днепре произошел 14 января, в результате чего обрушился подъезд. По данным администрации Днепропетровской области, тогда погибли 46 человек. Киев обвинил в произошедшем Москву.
В Кремле заявили, что российские военные не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры. «Удары наносятся по военным целям, очевидным и замаскированным», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Постпред России при ООН Василий Небензя, говоря о произошедшем в Днепре, заявил, что российская ракета была подбита средствами ПВО Украины. До этого о том же сообщил бывший внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович. Позднее он назвал свои слова «преждевременной ошибочной версией», извинился и ушел в отставку.