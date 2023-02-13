МИД пообещал немедленный ответ при размещении Японией ракет вблизи России

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Россия незамедлительно ответит на любые угрозы для Дальнего Востока, в том числе на размещение Японией на приграничных островах гиперзвуковых ракет, заявил замглавы МИДа Андрей Руденко в интервью «РИА Новости».

«Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам — незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России», — пообещал он.

Руденко отметил, что Токио активизировал модернизацию своего военного потенциала и наращивает «опасную деятельность» около российских границ, в частности, проводит широкомасштабные учения совместно с США и другими странами, испытывает новые виды ракет и другого оружия. По словам замглавы МИДа, Москва неоднократно заявляла протесты по дипломатическим каналам в связи с этими действиями.

В декабре 2022 года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности. Изменения коснулись трех документов — Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Плана оборонного строительства. Они позволяют стране наносить «контрудары» для предупреждения вражеских атак, писало Associated Press. Японские власти решили удвоить расходы на оборону, увеличив их к 2027 году примерно до 2% ВВП страны, или ¥43 трлн ($320 млрд). Reuters назвал это крупнейшим усилением со времен Второй мировой войны.

В декабре 2022 года телеканал NHK со ссылкой на представителей Минобороны Японии сообщил, что Токио рассматривает возможность размещения планирующих гиперзвуковых ракет на островах Кюсю и Хоккайдо (граничит с Сахалином и Курилами).

Позже газета Sankei Shimbun писала, что США и Япония уже несколько лет обсуждают размещение гиперзвуковых ракет большой дальности LRHW, которые еще находятся в разработке, а также крылатых ракет наземного базирования Tomahawk на островах японского архипелага для поддержания баланса сил с Китаем в регионе. После обострения отношений Вашингтона и Пекина американские власти обратились к Японии с просьбой разместить ракеты средней дальности, указало издание.