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«Роскосмос» назвал срок запуска модулей российской орбитальной станции

«Роскосмос»: модули российской орбитальной станции запустят в 2027-2030 годах

Научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС) запустят в космос первым в 2027 году, запуск оставшихся четырех модулей запланирован на 2028-2030 годы. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и главный конструктор станции Владимир Кожевников.

«На данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируем на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — на период 2028-2030 годов», — сказал он.

Конечные сроки развертывания станции определят после завершения работы над эскизом, уточнил Кожевников. Оно закончится в 2023 году.

Работы по научно-энергетическому модулю на некоторое время приостанавливали, но сейчас они идут в полном объеме, заверил конструктор. Требования по его доработке определены в эскизном проекте, реализовывать их начнут уже в 2024 году, сказал он.

Кожевников также добавил, что, когда работы закончат, модуль выведут на орбиту при помощи ракеты-носителя «Ангара-5М»

Создаваемую российскую станцию он назвал практически «вечной», так как проект предусматривает возможность замены модулей, отработавших определенный срок.

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Решение о строительстве российской орбитальной станции было принято после того, как Россия объявила об уходе России с МКС. Это случится после 2024 года, сказал в июле глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Позднее он уточнил, что точной даты ухода России с МКС нет, это может произойти как в середине 2024 года, так и в начале 2025 года. Срок эксплуатации МКС истекает в 2031 году, после этого ее должны затопить.

В июле 2022 года бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал эскиз станции, спустя месяц госкорпорация представила ее макет. В октябре Борисов сказал, что работа над станцией идет форсированными темпами.

Теги
Роскосмос орбитальная станция космос
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