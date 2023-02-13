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Война санкций ,  
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Посол России заявил о попытках Запада заставить Бразилию ввести санкции

Посол Лабецкий: Запад безуспешно пытается заставить Бразилию ввести санкции против России

Запад пытается заставить Бразилию присоединиться к санкциям против России и осудить страну, однако результатов такая политика не приносит. Об этом заявил в интервью «Известиям» российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий.

Запад, по словам дипломата, пытается противодействовать внешней политике России и блокировать интересы страны «на всех треках», и российско-бразильские отношения — не исключение.

«Бразилию мотивируют присоединиться к санкционному режиму, к тому, чтобы они постоянно осуждали нашу страну. Но такая политика не приносит результатов», — сказал посол.

Он заявил, что после начала российской спецоперации Бразилия и Россия выстраивали диалог «с учетом иного геополитического положения на глобальной арене» и «новых вызовов» для отношений. Бразилия, по словам Лабецкого, с пониманием относится к российской политике и занимает равноудаленную позицию в контексте украинского кризиса.

«Естественно, что в сложившихся условиях коллективный Запад, будь то США или Европа, будет стараться использовать все рычаги влияния на Бразилию, на всё бразильское управление», — сказал дипломат. Российская сторона, по его словам, это осознает и готова к последствиям, но рассчитывает, что Бразилия не присоединится к санкциям.

Посол уже говорил, что Запад, и, в частности, Вашингтон, пытается убедить Бразилию ввести против России санкции. После начала российской спецоперации экс-президент страны Жаир Болсонару отказался осудить Москву и заявил, что Бразилиа будет придерживаться нейтралитета в конфликте. Бразильский МИД осудил антироссийские санкции, назвав их «выборочными» и «односторонними».

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