Посол заявил о давлении Запада на Бразилию из-за санкций против России
Москва видит, что Вашингтон пытается убедить Бразилию ввести санкции против России, но пока его действия безуспешны, заявил «РИА Новости» российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий.
«Мы отдаем себе отчет в том, что коллективный Запад и, прежде всего, Вашингтон пытаются убедить бразильцев в том, что необходимо ввести санкции против нашей страны. Пока никакого эффекта они не добились», — сказал он.
Бразилия после начала спецоперации на Украине приняла решение сохранить нейтралитет по отношению к сторонам конфликта. Президент страны Жаир Болсонару заявил, что «никаких санкций или осуждения президента [Владимира] Путина нет». Бразилия хочет мира, но вмешиваться в противостояние не будет, чтобы избежать последствий, говорил Болсонару. В марте МИД страны осудил введенные против России «незаконные» санкции.
В конце июля Болсонару провел телефонные переговоры с Путиным. Как сообщал Кремль, во время беседы президенты подтвердили «настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между двумя странами».