Посол заявил о давлении Запада на Бразилию из-за санкций против России

Посол Лабецкий: США давят на Бразилию, чтобы она ввела санкции против России

Москва видит, что Вашингтон пытается убедить Бразилию ввести санкции против России, но пока его действия безуспешны, заявил «РИА Новости» российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий.

«Мы отдаем себе отчет в том, что коллективный Запад и, прежде всего, Вашингтон пытаются убедить бразильцев в том, что необходимо ввести санкции против нашей страны. Пока никакого эффекта они не добились», — сказал он.

Бразилия после начала спецоперации на Украине приняла решение сохранить нейтралитет по отношению к сторонам конфликта. Президент страны Жаир Болсонару заявил, что «никаких санкций или осуждения президента [Владимира] Путина нет». Бразилия хочет мира, но вмешиваться в противостояние не будет, чтобы избежать последствий, говорил Болсонару. В марте МИД страны осудил введенные против России «незаконные» санкции.

В конце июля Болсонару провел телефонные переговоры с Путиным. Как сообщал Кремль, во время беседы президенты подтвердили «настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между двумя странами».

