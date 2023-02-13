Париж заявил о невозможности передать активы России на €1,3 млрд Киеву

МИД Франции: ЕС не может отдать замороженные в стране активы российских бизнесменов Киеву

ЕС не может передать Украине замороженные во Франции активы российских предпринимателей, так как это не предусмотрено европейскими санкциями. Об этом заявила пресс-секретарь французского МИДа Анн-Клер Лежандр в эфире телеканала LCI.

«На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, и их нельзя конфисковать без судебного решения в связи с обходом этих санкций. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине», — сказала она (цитата по ТАСС).

Однако Еврокомиссия прорабатывает возможность их передачи украинской стороне, сказала пресс-секретарь.

Также ЕК намерена оценить, в какой степени эти активы можно пустить на восстановление инфраструктуры страны, добавила Лежандр.

Она уточнила, что во Франции были заморожены активы российских предпринимателей на общую сумму €1,3 млрд.

После введения западными странами санкций из-за военной операции на Украине замороженными оказались $300 млрд резервов российского Центробанка. Также под блокировку попали счета и имущество некоторых россиян, включая крупных предпринимателей.

В Евросоюзе несколько месяцев обсуждают возможность заблокированные активы на оказание помощи Украине. Источники The Wall Street Journal в декабре говорили, что Брюссель пока не решил, каким образом это сделать. Как отмечала министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (страна соблюдает европейские санкции), передача Украине замороженных российских активов стала бы нарушением прав собственности.

В Кремле потенциальное изъятие российских активов сочли воровством.