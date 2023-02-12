Число погибших после землетрясения в Турции превысило 29 тыс. человек

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В результате серии землетрясений в Турции погибли 29 605 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) в Twitter. Обновленных данных о пострадавших не приводится, ранее их число составляло 80 278 человек.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщал о 24 617 погибших. Он добавил, что более 32 тыс. поисково-спасательных команд продолжают работать.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков. По последним данным AFAD, их число превышает 2,4 тыс. В Сирии погибли 3,5 тыс. человек. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в обеих странах.

В десяти провинциях Турции специалисты обследовали 171,8 тыс. зданий: более 120 тыс. секций в 24,9 тыс. строений оказались разрушены, сильно повреждены или подлежат немедленному сносу, рассказал министр градостроительства Мурат Курум. В конструкциях разрушенных зданий обнаружили серьезные дефекты. В турецкой провинции Шанлыурфа уже арестованы восемь человек в рамках расследования строительных дефектов, разыскиваются еще более 100 подозреваемых.