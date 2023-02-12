В Грузии произошло два землетрясения

В Грузии сейсмологи зафиксировали два землетрясения в районе села Гоми

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В Грузии в районе села Гоми близ города Озергути произошли два землетрясения, сообщают «Sputnik Грузия» и Geordian News Agency со ссылкой на данные Национального центра сейсмического мониторинга.

Первый толчок, магнитудой 4,6, был зафиксирован в 12:07 (11:07 мск), второй, магнитудой 3,6, — в 12:21 (11:21 мск). Село Гоми, где произошло землетрясение, находится в западной части страны.

Согласно данным Национального центра сейсмического мониторинга по состоянию на 12:30 мск, землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано рядом с поселком Бахмаро; между ним и Гоми расстояние около 60 км.

В ночь на 6 февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии, за ними последовала серия более слабых подземных толчков. По последним данным, в Турции погибли 24,6 тыс. человек, пострадали около 80 тыс.; в Сирии погибли 3,5 тыс. человек. Во время землетрясения в Турции толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Грузии, Абхазии, а также в Египте. В Управлении по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) заявили, что прошедшее землетрясение сопоставимо со взрывом 500 ядерных бомб.