В Думе предупредили об апокалипсисе для мира после поставок ракет Киеву
Поставки оружия Украине со стороны западных стран толкают мир к смертельной опасности и апокалипсису, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает «РИА Новости».
«Заявлениями о намерении поставить Украине дальнобойные ракеты и бомбы западные страны, прежде всего США и Британия, открывают ящик Пандоры, толкают мир в смертельную опасность и к апокалипсису, после которого обратно пути уже не будет», — заявил Шеремет.
Он отметил, что Запад заблуждается, если рассчитывает на победу путем насыщения Украины оружием.
Шеремет уже высказывался о последствиях для США в случае поставки Киеву ракет. Так, 4 февраля он заявил, что «бряцание оружием» плохо закончится для американских политиков. Депутат также указал, что удары по Крыму американскими ракетами можно будет расценивать как объявление войны со стороны США.
За день до этого США объявили, что выделят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму cвыше $2 млрд. В него войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью полета более 150 км, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, беспилотники Puma.
8 февраля канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявила о планах главы правительства предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить в страну оружие большей дальности. Это должно подорвать способность России наносить удары по инфраструктуре и «поможет ослабить давление на линию фронта», отметили там.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, призвал не забывать о заявлении Владимира Путина, которое тот сделал в Волгограде во время празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. Глава государства тогда отметил, что Москва знает, «чем ответить» тем, кто поставляет Украине вооружение.